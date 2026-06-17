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На фронті відбулося понад 200 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Місто Дружківка на Донеччині нині є найближчим тилом, але й тут транспортні засоби зазнають ударів російських дронів (на фото), червень 2026 року
Місто Дружківка на Донеччині нині є найближчим тилом, але й тут транспортні засоби зазнають ударів російських дронів (на фото), червень 2026 року

Від початку доби 17 червня відбулося 207 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник здійснив 54 авіаційні удари, скинувши 173 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 6035 дронів-камікадзе та здійснив 2088 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ», – указано в повідомленні.

Найбільше боїв відбулося на двох напрямках – Покровському на Донеччині та Гуляйпільському на Запоріжжі.

«На Покровському напрямку ворог здійснив 24 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Родинське та у бік населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Новий Донбас, Шевченко, Сергіївка, Муравка, Вільне, Новопавлівка. Три боєзіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 23 атаки окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Прилуки, Злагода та у бік Гуляйпільського, Гіркого, Воздвижівки, Цвіткового, Чарівного. Наразі тривають два боєзіткнення», – йдеться у вечірньому зведенні.

Також активними були ще кілька напрямків на Донеччині.

«На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 14 спроб загарбників просунутися у районах населених пунктів Дерилове, Зарічне, Новомихайлівка, Новоселівка та у бік Дробишевого, Озерного, Шийківки, Лимана, Діброви.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 11 спроб загарбників йти вперед у бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука та у районі Закітного.

Сили оборони відбивали 15 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Русин Яр, Степанівка та у бік Новопавлівки. Два боєзіткнення наразі тривають», – додають українські військові.

Бої також тривали на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Олександрівському та Оріхівському напрямках.

За даними проєкту DeepState, травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.

Цю тенденцію фіксує й американський Інститут вивчення війни (ISW): за їхніми підрахунками, за пів року інтенсивних штурмів (з грудня 2025-го по травень 2026 року) російські війська змогли просунутися на площі трохи більше як 40 квадратних кілометрів. Українським силам вдалося суттєво зупинити російський наступ весняно-літньої кампанії 2026 року, пишуть аналітики.

На цьому тлі, як пише проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії, в червні різко загострилася ситуація в Костянтинівці. Мапа проєкту DeepState демонструє, що з середини травня за місяць російська армія впритул підійшла до міста («червона зона»), а її солдати почали регулярно фіксуватися чи не в усіх районах міста («сіра зона»). «Я хотів би помилитися, але, схоже, протягом червня-липня Костянтинівку Україна втратить...», – констатував 8 червня оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.

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