На фронті відбулося 233 бої з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 9 липня на фронті відбулося 233 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Агресор здійснив 57 авіаційних ударів із застосуванням 167 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6282 дронів-камікадзе та здійснив 2239 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів», – ідеться у вечірньому зведенні.

Уперше за багато діб значна активізація російських атак спостерігається на Слобожанщині – як на Сумщині, так і на Харківщині.

«На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося 14 боєзіткнень з противником, п’ять досі тривають. Ворог здійснив 51 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 12 з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник 14 разів штурмував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Стариця, Нововасилівка, Лиман, Вовчанськ та в бік населених пунктів Зибине, Шев’яківка, Гоптівка, Ізбицьке. Чотири боєзіткнення досі тривають», – указано в повідомленні.

Також гаряче було на трьох напрямках на Донеччині та на Гуляйпільському напрямку на Запоріжжі.

«На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 26 спроб загарбників йти вперед у бік Рай-Олександрівки, Пискунівки та у районах населених пунктів Крива Лука, Закітне Різниківка. Ще одне боєзіткнення наразі триває.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 25 ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Русин Яр, Степанівка, Торецьке та в напрямку Вільного. Два боєзіткнення наразі триває.

15 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Дорожнє, Новоолександрівка, Удачне, Котлине та в бік населених пунктів Шевченко, Сергіївка, Білицьке, Мирне.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 14 ворожих атак у бік населених пунктів Добропілля, Воздвижівка, Залізничне, Цвіткове, Чарівне», – інформують у Генштабі.

Бої також тривали на Куп’янському, Лиманському, Краматорському, Олександрівському та Оріхівському напрямках.

За оцінкою Інституту вивчення війни, російський наступ весняно-літнього періоду 2026 року не досяг «значних оперативних успіхів», хоча в червні російські війська досягли і продовжують досягати тактичних успіхів у Костянтинівці.

Наприкінці червня в інтерв’ю ТСН головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що кількість основних напрямків, де російські військові ведуть активні наступальні дії, зменшилася із 13 до семи.

Проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії 29 червня вказав, що армія РФ активізувалася на Слов’янському напрямку: ділянка фронту, що тривалий час була серед найбільш стабільних, тепер у зведеннях Генштабу ЗСУ – серед лідерів за кількістю бойових зіткнень.

За даними проєкту DeepState, травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.