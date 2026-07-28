На фронті відбулося 226 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 28 липня на фронті відбулося 226 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Агресор здійснив 59 авіаційних ударів із застосуванням 190 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6125 дронів-камікадзе та здійснив 2047 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів», – ідеться у вечірньому зведенні.

Більшість боїв зафіксована на Донеччині.

«На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 19 спроб загарбників йти вперед у районах населених пунктів Крива Лука, Закітне, Різниківка та в бік Рай-Олександрівки й Пискунівки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 27 ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка та в бік Степанівки. Три боєзіткнення досі тривають.

29 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Василівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке, Новоолександрівка та в бік населених пунктів Торецьке, Новопавлівка, Кучерів Яр, Вільне, Світле, Шевченко, Матяшеве, Новий Донбас, Новогришине. Два боєзіткнення досі тривають», – ідеться в повідомленні.

Гаряче було і на двох напрямках на Харківщині та Запоріжжі.

«Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник 16 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Лиман та в бік населених пунктів Чайківка, Козача Лопань, Ізбицьке, Анискине, Амбарне, Западне.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали 13 ворожих атак в бік населених пунктів Косівцеве, Воздвижівка, Староукраїнка, Цвіткове, Чарівне, Новоселівка та у районі Залізничного. Два боєзіткнення досі тривають», – додають українські військові.

Бої також тривали на Куп’янському, Лиманському, Краматорському та Оріхівському напрямках.

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У звіті ISW від 26 липня аналітики зазначали, що російські війська продовжують проводити операції з проникнення в Костянтинівку, тоді як українські війська утримують позиції в межах міста.

На початку липня американський Інститут вивчення війни заявив, що російський наступ весняно-літнього періоду 2026 року не досягнув «значних оперативних успіхів». За спостереженням ISW, темпи просування російських військ у червні 2026 року були значно меншими від показників червня 2025 року і далися Росії ціною великих втрат особового складу й техніки.

Перед тим дані проєкту DeepState засвідчили, що травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.