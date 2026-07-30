На фронті відбулося 226 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 30 липня на фронті відбулося 226 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Агресор завдав одного ракетного удару, застосував 74 ракети, здійснив 50 авіаційних ударів із застосуванням 181 керованої авіаційної бомби, залучив для ударів 5566 дронів-камікадзе та здійснив 2268 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів», – ідеться у вечірньому зведенні.

Більшість боїв зафіксовано на Донеччині.

«13 спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку в бік населених пунктів Діброва, Ставки, Лиман, Дробишеве, Озерне та в районах населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Новоселівка. Три боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 22 спроби загарбників йти вперед у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та в бік Пискунівки, Рай-Олександрівки й Миколаївки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 30 ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Торецьке, Русин Яр, Софіївка та у бік Степанівки, Довгої Балки, Вільного. Два боєзіткнення досі тривають.

25 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке та в бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Мирне, Муравка, Новопавлівка, Новий Донбас, Матяшеве. Чотири боєзіткнення досі тривають», – указано в повідомленні.

Гаряче було і на двох напрямках на Харківщині та Запоріжжі.

«Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник 14 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Западне, Копанки та в бік населених пунктів Охрімівка, Радьківка й Хатнє.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали 10 ворожих атак в бік населених пунктів Воздвижівка, Косівцеве, Цвіткове та Чарівне», – інформують українські військові.

Бої також тривали на Куп’янському, Краматорському, Олександрівському та Оріхівському напрямках.

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У звіті ISW від 26 липня аналітики зазначали, що російські війська продовжують проводити операції з проникнення в Костянтинівку, тоді як українські війська утримують позиції в межах міста.

На початку липня американський Інститут вивчення війни заявив, що російський наступ весняно-літнього періоду 2026 року не досягнув «значних оперативних успіхів». За спостереженням ISW, темпи просування російських військ у червні 2026 року були значно меншими від показників червня 2025 року і далися Росії ціною великих втрат особового складу й техніки.

Перед тим дані проєкту DeepState засвідчили, що травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.