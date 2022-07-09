ЗСУ відбили кілька спроб штурму військ РФ, на одній з ділянок «змусили окупантів розбігтися по кущах» – Генштаб

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про ситуацію на фронті станом на вечір суботи, 9 липня.
Згідно з повідомленням, українські військові відбили спроби штурму військ РФ:
у напрямку Кочубеївка – Дементіївкат (Харківський напрямок);
у напрямках Довгеньке – Краснопілля, Пасіка – Долина (Слов’янський напрямок);
на напрямку Золотарівка – Верхньокамʼянське (Донецький – ред.) – «Влучним вогнем наші воїни змусили окупантів розбігтися по кущах в районі Золотарівки», вказує Генштаб.
на напрямках Ясинувата – Авдіївка та в районі Мар’їнки.
За повідомленнями українських військових, армія РФ провела дистанційне мінування ділянки дороги поблизу Великої Комишувахи, завдала авіаційних ударів неподалік Шумів, Авдіївки та Новоандріївки.
«Окупанти деморалізовані тотальним спротивом українського народу. Російському командуванню все важче поповнювати підрозділи, що зазнають втрат у розв’язаній ним безглуздій війні», – підсумовує Генштаб ЗСУ.
Триває сто тридцять шоста доба війни РФ проти України.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 24:00 26 червня змогло підтвердити 4731 випадок загибелі, 5900 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ