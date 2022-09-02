На Бахмутському напрямку тривають бої через спроби просунутися підрозділами «кадирівців» – ЗСУ

У Генштабі Збройних сил України повідомили про оперативну ситуацію на фронті станом на вечір 2 вересня.
Згідно з повідомленням, на На Харківському напрямку сили оборони успішно відбили атаку військ РФ в районі населеного пункту Гусарівка.
На Бахмутському напрямку наступальними діями підрозділи так званих «кадирівців» намагаються просунутися в напрямках населених пунктів Зайцеве та Майорськ, бойові дії тривають.
На Авдіївському напрямку наступальними та штурмовими діями російські війська намагалися покращити тактичне положення у напрямках населених пунктів Первомайське, Опитне та Невельське. «Завдяки злагодженим діям сил оборони, ворога було відкинуто на попередньо займані позиції», вказує Генштаб.
На Південнобузькому напрямку ЗСУ успішно відбили наступ неподалік Високопілля та Потьомкіного.
«Рота противника, яка базувалася у спортивному клубі «Загублений світ» покинула Херсон та вивезла на тимчасово окуповану територію АР Крим награбоване майно в 5 тентованих вантажівках... Підтверджено, що в районах населених пунктів Херсон та Енергодар точними ударами наших військ знищено 3 артилерійські системи противника, а також склад з боєприпасами та до роти особового складу. Поранених вивезли в медичні заклади поблизу населеного пункту Борозенське Херсонської області. Через неналежний рівень медичної допомоги більшість окупантів померли від отриманих поранень», – розповіли у Генштабі.
Даних про втрати у живій силі і техніці від російської сторони немає.
Триває сто дев’яносто перша доба війни РФ проти України.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 24:00 31 липня змогло підтвердити 5327 випадків загибелі, 7257 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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