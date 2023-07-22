На фронті відбулося близько 30 бойових сутичок – Генштаб ЗСУ

Упродовж доби війська РФ завдали чотирьох ракетних та 36 авіаційних ударів, здійснили 23 обстріли із систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах України, йдеться у вечірньому зведенні Генштабу 22 липня.

«Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулося близько 30 бойових сутичок», – ідеться в повідомленні.

За даними Генштабу, російські військові безуспішно наступали в районах Надії, Торського, Григорівки та Новомихайлівки, ЗСУ відбили атаки противника біля Богданівки, Іванівського та Авдіївки, а також стримували наступ росіян у районах Красногорівки та Мар'їнки.

Авіація ЗСУ завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки супротивника. Українські військові знищили чотири розвідувальні безпілотники. Підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ вразили сім російських артилерійських установок на вогневих позиціях.