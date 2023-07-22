Оператор DW зазнав поранення касетними боєприпасами РФ – медіакомпанія

Оператор медіакомпанії Deutsche Welle Євген Шилко зазнав поранення під час обстрілу міста Дружківка Краматорського району Донецької області, здійсненого російськими касетними боєприпасами. Про це німецький мовник повідомив у телеграм-каналі.

«Під час атаки загинув один український військовий, ще кілька серйозно постраждали. Євгена Шилка було доставлено до лікарні, його стан стабільний», – ідеться в повідомленні.

Місто Дружківка, населення якого складає близько 50 тисяч людей, розташоване за 23 кілометри від лінії фронту. Дотепер воно не часто фігурувало у зведеннях про обстріли.