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Оператор DW зазнав поранення касетними боєприпасами РФ – медіакомпанія

4 січня 2023 року у Дружківці російським обстрілом була зруйнована льодова арена «Альтаїр», яка торік використовувалася як склад із гуманітарною допомогою

Оператор медіакомпанії Deutsche Welle Євген Шилко зазнав поранення під час обстрілу міста Дружківка Краматорського району Донецької області, здійсненого російськими касетними боєприпасами. Про це німецький мовник повідомив у телеграм-каналі.

«Під час атаки загинув один український військовий, ще кілька серйозно постраждали. Євгена Шилка було доставлено до лікарні, його стан стабільний», – ідеться в повідомленні.

Місто Дружківка, населення якого складає близько 50 тисяч людей, розташоване за 23 кілометри від лінії фронту. Дотепер воно не часто фігурувало у зведеннях про обстріли.

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