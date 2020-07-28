Депутат зі «Слуги народу» Гетманцев захворів на COVID-19

Народний депутат із фракції «Слуга народу», голова комітету з фінансової, податкової і митної політики Данило Гетманцев захворів на COVID-19. Він написав про це на своїй сторінці у фейсбуці 28 липня.

«Друзі, вчора здав тест на COVID-19. Тест – позитивний. Звідки підчепив – не знаю. Тим, хто зі мною контактував з минулого понеділка, прошу здати тест», – написав Гетманцев.

За останню добу в Україні виявили 919 нових випадків коронавірусного захворювання, 13 людей померли.

Від початку пандемії захворіли понад 66,5 тисячі людей, одужали – понад 36,7 тисячі, померли – 1629.