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28 липня 2020, Київ 12:18
Новини | Коронавірус

Депутат зі «Слуги народу» Гетманцев захворів на COVID-19

«Вчора здав тест на COVID-19. Тест – позитивний. Звідки підчепив – не знаю», – написав Гетманцев

Народний депутат із фракції «Слуга народу», голова комітету з фінансової, податкової і митної політики Данило Гетманцев захворів на COVID-19. Він написав про це на своїй сторінці у фейсбуці 28 липня.

«Друзі, вчора здав тест на COVID-19. Тест – позитивний. Звідки підчепив – не знаю. Тим, хто зі мною контактував з минулого понеділка, прошу здати тест», – написав Гетманцев.

За останню добу в Україні виявили 919 нових випадків коронавірусного захворювання, 13 людей померли.

Від початку пандемії захворіли понад 66,5 тисячі людей, одужали – понад 36,7 тисячі, померли – 1629.

Нове довкола COVID-19 у світі за тиждень – відео
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Нове довкола COVID-19 у світі за тиждень – відео

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