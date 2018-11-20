Ще один американський штат визнав Голодомор геноцидом – посольство

Американський штат Північна Кароліна визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом. Про це повідомило посольство України у США.

«Північна Кароліна в особі губернатора штату Роя Купера офіційно приєдналася до вшанування 85-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні та визнала цю трагедію геноцидом», – ідеться у повідомленні.

Цей штат приєднається до вшанування 85-ї річниці пам’яті жертв Голодомору.

Раніше цього місяця Голодомор геноцидом визнали штати Вірджинія та Орегон.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Наразі Голодомор визнали геноцидом 24 країни світу, а ще в низці країн – органи влади їхніх окремих територіальних одиниць.

На початку жовтня Сенат Сполучених Штатів Америки визнав Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

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Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.

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