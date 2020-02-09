Гончарук оголосив 2020-й роком «великого будівництва»

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив під час селекторної наради з керівниками облдержадмінстрацій про наміри розпочати з березня реалізацію програми «Велике будівництво». Він назвав 2020-й роком інфраструктурної модернізації України.

«Ми починаємо масштабне будівництво та капітальний ремонт шкіл, дитячих садків, приймальних відділень лікарень, стадіонів та доріг по всій країні. З боку уряду ми забезпечимо регіони всім необхідним, щоб будівництво почалось вчасно. Головна задача керівників ОДА – це вчасна координація діяльності з профільними міністерствами та відомствами та координація роботи на містах», – цитують слова Гончарука на сайті уряду.

За словами прем’єра, до наступного тижня у кожного керівника ОДА має бути конкретний план області з переліком всіх об’єктів та доріг до них, ці плани кожен голова облдержадміністрації буде презентувати наступного тижня в Києві під час засідання уряду.