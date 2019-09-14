В уряді повідомили, чим Україна має відповісти на агресію Росії

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявляє, що, попри те, що Росія є агресором, вона також є найбільшим сусідом України, тому Київ має навчитися «співіснувати» з Москвою надалі. Про це голова уряду сказав, виступаючи на 16-й щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) 14 вересня в Києві.

За його словами, найкращою відповіддю агресорові з боку України буде її власний успіх. «Нам потрібно продемонструвати, що ми успішні», – сказав Гончарук.

«Для мене особисто Росія як держава – це агресор. Тут немає жодних питань. Наші погляди з часів Майдану, насправді, ніяк не змінилися. Але це ніяк не скасовує факту, що Росія – це наш найбільший сусід і потрібно усвідомити, як співіснувати з цією великою країною в подальшому», – додав він.

Прем’єр зазначив, що Кабінет міністрів планує сконцентруватися на тому, щоб максимально швидко зробити Україну успішною країною.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.