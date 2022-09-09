Суд у Москві відхилив скаргу Google на рішення про штраф у 352 млн доларів

Таганський суд столиці Росії Москви визнав законним штраф у 21,7 мільярда рублів (352 мільйони доларів), призначений компанії Google.

Рішення про штраф було ухвалене за те, що Google не обмежив доступу на YouTube до матеріалів, що містять інформацію, заборонену в Росії. Йдеться про відеоролики, які висвітлювали війну Росії в Україні. Всього Роскомнагляд нарахував на YouTube понад сім тисяч матеріалів, які підпадають під російські заборони.

Як повідомляє російський «Інтерфакс», компанія має виплатити штраф протягом 60 днів, інакше до неї будуть направлені судові пристави для примусового стягнення суми.

Штраф, призначений Google 18 липня, становить 10% від річного виторгу компанії в Росії. Роскомнагляд, який виступив у цій справі позивачем, звинуватив Google у розміщенні на відеохостингу YouTube матеріалів, які нібито цілеспрямовано сприяють поширенню недостовірної інформації про хід «спеціальної військової операції» (так в Росії офіційно називають війну) в Україні, дискредитують Збройні сили РФ; а також матеріалів, що нібито пропагують екстремістські погляди та ідеологію терористичних організацій, та інструкцій із виготовлення вибухових речовин.

У Роскомнагляді заявили, що компанія Google та її інформаційні ресурси раніше неодноразово притягувалися до адміністративної відповідальності за порушення російського законодавства щодо невидалення забороненої інформації. За це Google вже оштрафована на загальну суму понад 68 мільйонів рублів.

16 червня російська «дочка» Google – ТОВ «Гугл» – подала заяву про власне банкрутство до Арбітражного суду Москви.