«Домовленості в Гранаді успішно виконуються»: Зеленський подякував Шольцу за військову допомогу

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом і подякував йому за військову підтримку – про це він повідомив 20 жовтня.

«Наші домовленості в Гранаді успішно виконуються. Особливо вдячний за нещодавній великий пакет військової допомоги, який містить системи Patriot та IRIS-T, а також боєприпаси до них», – заявив він.

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Зеленський також розповів Шольцу про ситуацію на фронті, зокрема, про невдалі спроби Росії наступати під Авдіївкою. Розмова також торкнулася ситуації на Близькому Сході:

«Вдячний Німеччині за те, що Україна залишається в центрі уваги навіть на тлі розвитку ситуації на Близькому Сході».

Шольц наразі не коментував розмову від себе.

Раніше сьогодні федеральний уряд Німеччини повідомив про новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшли, зокрема, три самохідні артилерійські установки Gepard.

Попередній пакет вартістю близько 1 мільярда євро Німеччина оприлюднила 10 жовтня.