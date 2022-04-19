Греція заарештувала російський танкер через санкції ЄС

Грецька влада заарештувала російський танкер біля південного узбережжя грецького острова Евія, повідомляє 19 квітня CNN із посиланням на речника міністерства морських справ і острівної політики країни.

Танкер «Пегас», який перевозив нафту і ходив під російським прапором з 19 російськими членами екіпажу на борту, був захоплений поблизу міста Каристос 15 квітня в межах реалізації останніх санкцій Європейського союзу, повідомив речник.

Представник влади додав, що заарештоване саме судно, але не його нафтовий вантаж, і міністерство наразі не може надати більше подробиць.

Останній пакет санкцій ЄС, оголошений на початку квітня, передбачає закриття портів ЄС для російських суден. Від таких обмежень убезпечені кораблі, які перевозять енергетичні продукти, харчі та іншу гуманітарну допомогу.