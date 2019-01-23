У парламенті Греції відбуваються дебати перед голосуванням щодо угоди з Македонією

Грецький парламент 23 січня проводить дебати перед голосуванням щодо угоди з Македонією, яка має на меті поліпшити відносини між двома країнами. Голосування має відбутися 24 січня.

Уряди грецького прем’єра Алексіса Ципраса і його македонського колеги Зорана Заєва погодили угоду в червні. Документ передбачає зміну назви Македонії на Північну Македонію, щоб Афіни розблокували вступ Скоп’є до НАТО і ЄС.

Афіни вимагали зміни назви колишньої югославської республіки, бо назву Македонія має також традиційний регіон на півночі Греції.

Противники угоди оголосили про намір провести акції протесту в Афінах і Салоніках у дні дебатів і голосування в грецькому парламенті. Протести, які відбулися 20 січня в Афінах, супроводжувалися сутичками демонстрантів із поліцією.

В обох країнах угода має численних супротивників, які звинувачують уряди своїх країн у надто великих поступках іншій стороні.

Від самого розпаду колишньої Югославії і виникнення незалежної Македонії 1991 року Греція виступає проти цієї назви сусідньої країни, твердячи, що ця назва становить до неї територіальну претензію. Цю ж назву, кажуть в Афінах, має традиційний регіон на півночі Греції, що охоплює дві з половиною сучасні провінції, і цю ж назву мало давнє царство, що існувало переважно в межах території сучасної грецької держави і відіграло значну роль в історії давньої Греції, а світові відоме своїм царем-завойовником Александром Македонським.

Через цю суперечку і позицію Греції сучасна держава македонців-слов’ян визнана низкою міждержавних і міжнародних організацій під тимчасовою назвою «Колишня югославська республіка Македонія», і Афіни заявляли, що будуть блокувати вступ Скоп’є до НАТО і Європейського союзу, доки там не змінять назви своєї держави.