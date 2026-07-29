Грузія відмовила в міжнародному захисті 17 українцям

Грузія відмовилася надати міжнародний захист 17 громадянам України, які вже близько року перебувають у підвалі на КПП «Даріалі», повідомляє видання «Медіазона» з посиланням на адвокатку Ціалу Ратіані.

За її словами, Служба державної безпеки країни вважала, що «вони становлять небезпеку для Грузії». «Ми не можемо дізнатися, чому вони так вирішили – це державна таємниця, тільки суддя може ознайомитися», – сказала Ратіані «Медіазоні».

Рішення міграційної служби було безуспішно оскаржене в суді. Наразі українці все ще перебувають на КПП на російсько-грузинському кордоні.

Як зазначає «Медіазона», після початку повномасштабного російського вторгнення громадяни України часто використовували Грузію як транзитний маршрут для виїзду з Росії до Європи. Росія також скеровувала до російсько-грузинського кордону ув'язнених, які були засуджені на територіях України, що згодом були окуповані Росією. Найчастіше вони відбували покарання в російських колоніях, куди їх вивезли примусово.

Влада Грузії заявляє, що більшість із цих громадян були засуджені за особливо тяжкі злочини, не мають необхідних документів для перетину кордону, а їхній допуск на територію країни «становить загрозу».

За словами Ратіані, із 17 українців, які зараз перебувають на кордоні, судимості мають лише семеро. Вона також розповідала, що серед них є тяжкохворі, а також люди з інфекціями та іншими захворюваннями – вони не мають їжі, ліків та необхідної медичної допомоги.