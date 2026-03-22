У Грузії похорон патріарха Ілії відвідав представник Путіна

У Тбілісі на похорон католикоса-патріарха всієї Грузії Ілії Другого прибув представник президента Росії, колишній міністр культури РФ Михайло Швидкой, повідомляє проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

На відеокадрах, поширених різними ЗМІ, видно, як Швидкой спілкується з представниками грузинського духовенства під час богослужіння у кафедральному соборі Святої Трійці (Самеба).

Повідомлення про візит російського чиновника опубліковане і на сайті Кремля: «На похороні католікоса-патріарха всієї Грузії Іллі II був присутній спеціальний представник президента Росії з міжнародного культурного співробітництва Михайло Швидкой, який передав глибокі співчуття глави російської держави духовенству та народу Грузії».\

Раніше, 21 березня, до Тбілісі прибула делегація російського духовенства. На похороні Ілії Другого Російську православну церкву за дорученням патріарха Кирила представляє патріарший екзарх Білорусі митрополит Веніамін (Тупеко).

Католікос-патріарх всієї Грузії, архієпископ Мцхетський і Тбіліський, митрополит Піцундський, Сухумський і Абхазький Ілія Другий помер 17 березня у віці 93 років. Він очолював Грузинську православну церкву з 1977 року – майже півстоліття.