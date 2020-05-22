САП передала у ВАКС «справу Гримчака» за двома інкримінованими статтями

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт стосовно колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та його «помічника», повідомила пресслужба САП.

«Дії обох підозрюваних кваліфіковані за ч.4 ст.190 («шахрайство»); ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.3 ст.369; ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.4 ст.369 («підбурювання до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди службовим особам, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище») Кримінального кодексу України... Санкція статті за найтяжчим злочином передбачає покарання від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна», – йдеться в повідомленні.

Юрія Гримчака і брата його дружини Ігоря Овдієнка затримали 14 серпня 2019 року у справі про вимагання 1,1 мільйона доларів хабарів за нібито сприяння в ухвалені рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Перед затриманням вдома у заступника міністра пройшов обшук. Їм інкримінували злочин за статтею про шахрайство.

15 серпня минулого року Юрію Гримчаку та Ігорю Овдієнку оголосили підозру. За версією слідства, «бралися кошти на погодження проєктів будівництва та реконструкції будівель та споруд» і «вирішення цивільного позову у Верховному суді». Спочатку у грудні з-під варти звільнили Овдієнка, а пізніше після зменшення втричі застави звільнили і Гримчака – він мав носити електронний браслет, здати закордонний паспорт і перебувати під нічним арештом.

12 травня Гримчак повідомив, що Національне антикорупційне бюро закрило проти нього справу за статтею про «службове підроблення». У НАБУ ж заявили, що йдеться про закриття справи за статтею про «недостовірне декларування». У відомстві вказали, що справа проти Гримчака, за якою він був затриманий в серпні 2019 року, не закрита, триває ознайомлення з матеріалами справи для передачі обвинувального акту в суд.