Гримчак повідомив, що НАБУ закрило проти нього справу, а сам він працевлаштувався

Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак повідомив, що Національне антикорупційне бюро закрило проти нього справу за статтею про «службове підроблення»

«Справа, відкрита НАБУ проти мене за ст. 366 КК України, закрита за відсутністю складу злочину. Відповідний звіт я опублікую тут трохи пізніше, як тільки адвокати отримають весь пакет документів», – написав Гримчак у фейсбуці.

Гримчак заявив, що також відновив професійну діяльність і став керівником в міжнародній юридичній агенції.

«Компанія надає послуги в юридичній сфері як на території України, так і закордоном. Сфера вузька: звільнення захоплених українців», – додав Гримчак.

Юрія Гримчака і брата його дружини Ігоря Овдієнка затримали 14 серпня 2019 року у справі про вимагання 1,1 мільйона доларів хабарів за нібито сприяння в ухвалені рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Перед затриманням вдома у заступника міністра пройшов обшук. Їм інкримінували злочин за статтею про шахрайство.

15 серпня минулого року Юрію Гримчаку та Ігорю Овдієнку оголосили підозру. За версією слідства, «бралися кошти на погодження проєктів будівництва та реконструкції будівель та споруд» і «вирішення цивільного позову у Верховному суді». 22 жовтня минулого року Гримчаку змінили підозру на зловживання впливом. Спочатку у грудні з-під варти звільнили Овдієнка, а пізніше після зменшення втричі застави звільнили і Гримчака – він мав носити електронний браслет, здати закордонний паспорт і перебувати під нічним арештом.