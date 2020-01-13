Гривня зміцнилася на 4 копійки щодо долара США – курс НБУ

Національний банк України встановив на 14 січня офіційний курс 23 гривні 93 копійки за долар, це на 4 копійки менше за офіційний курс на 13 січня.

На українському міжбанківському валютному ринку основна частина торгів відбулася на рівні менш як 24 гривні за долар, але під кінець сесії на малих обсягах курс підріс до 24 гривень 5–10 копійок, повідомляє Finance.ua.

Фахівці сайту «Мінфін» зранку 13 січня відзначали, що «загальний настрій ринку залишиться позитивним для гривні». «Завтра (14 січня – ред.) Міністерство фінансів буде розміщувати ОВДП на загальну суму 5,5 млрд гривень (з яких на 4,5 млрд – довгострокові облігації, які популярні серед іноземців). Це додасть пропозиції валюти на торгах сьогодні, у вівторок (аукціон) та в середу (день розрахунків за куплені папери)», – вказують експерти.

Водночас вони очікують, що НБУ продовжить викуповувати надлишок пропозиції долара на міжбанку. «Такими діями Нацбанк утримає його курс від істотного просідання, навіть у тому випадку, якщо ситуативно пропозиція валюти буде значно перевищувати попит на міжбанку», – вважають фахівці.

Національний банк України з 13 грудня 2019 року встановив облікову ставку на рівні 13,5%, знизивши її одразу на 2%. Також регулятор збільшив обсяг щоденного викупу валюти на міжбанку до 50 мільйонів доларів з попереднього рівня 30 мільйонів доларів.