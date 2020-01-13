До 24 гривень за долар: курс на міжбанку знайшов новий баланс

Учасники торгів на українському міжбанківському валютному ринку знайшли баланс після двотижневого періоду, впродовж якого долар переважно посилювався щодо гривні. За даними Finance.ua, станом на 12:05 котирування становили 23 гривні 92–93,5 копійки за долар.

Фахівці сайту «Мінфін» відзначають, що «загальний настрій ринку залишиться позитивним для гривні». «Завтра (14 січня – ред.) Міністерство фінансів буде розміщувати ОВДП на загальну суму 5,5 млрд гривень (з яких на 4,5 млрд – довгострокові облігації, які популярні серед іноземців). Це додасть пропозиції валюти на торгах сьогодні, у вівторок (аукціон) та в середу (день розрахунків за куплені папери)», – вказують експерти.

Водночас вони очікують, що НБУ продовжить викуповувати надлишок пропозиції долара на міжбанку. «Такими діями Нацбанк утримає його курс від істотного просідання, навіть у тому випадку, якщо ситуативно пропозиція валюти буде значно перевищувати попит на міжбанку», – вважають фахівці.

Опівдні 13 січня Національний банк України встановив довідкове значення курсу 23 гривні 92 копійки за долар, це на 5 копійок менше за офіційний курс на сьогодні.

Національний банк України з 13 грудня 2019 року встановив облікову ставку на рівні 13,5%, знизивши її одразу на 2%. Також регулятор збільшив обсяг щоденного викупу валюти на міжбанку до 50 мільйонів доларів з попереднього рівня 30 мільйонів доларів.