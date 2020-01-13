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13 січня 2020, Київ 14:05
Новини | Економіка

До 24 гривень за долар: курс на міжбанку знайшов новий баланс

За даними Finance.ua, станом на 12:05 котирування становили 23 гривні 92–93,5 копійки за долар

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Учасники торгів на українському міжбанківському валютному ринку знайшли баланс після двотижневого періоду, впродовж якого долар переважно посилювався щодо гривні. За даними Finance.ua, станом на 12:05 котирування становили 23 гривні 92–93,5 копійки за долар.

Фахівці сайту «Мінфін» відзначають, що «загальний настрій ринку залишиться позитивним для гривні». «Завтра (14 січня – ред.) Міністерство фінансів буде розміщувати ОВДП на загальну суму 5,5 млрд гривень (з яких на 4,5 млрд – довгострокові облігації, які популярні серед іноземців). Це додасть пропозиції валюти на торгах сьогодні, у вівторок (аукціон) та в середу (день розрахунків за куплені папери)», – вказують експерти.

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Водночас вони очікують, що НБУ продовжить викуповувати надлишок пропозиції долара на міжбанку. «Такими діями Нацбанк утримає його курс від істотного просідання, навіть у тому випадку, якщо ситуативно пропозиція валюти буде значно перевищувати попит на міжбанку», – вважають фахівці.

Опівдні 13 січня Національний банк України встановив довідкове значення курсу 23 гривні 92 копійки за долар, це на 5 копійок менше за офіційний курс на сьогодні.

Скільки ще «падатиме» в Україні долар?
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Скільки ще «падатиме» в Україні долар?

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Національний банк України з 13 грудня 2019 року встановив облікову ставку на рівні 13,5%, знизивши її одразу на 2%. Також регулятор збільшив обсяг щоденного викупу валюти на міжбанку до 50 мільйонів доларів з попереднього рівня 30 мільйонів доларів.

Будівля Національного банку України
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