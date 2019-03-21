У Венесуелі затримали одного з соратників Гуайдо

У Венесуелі затримали одного з головних помічників лідера місцевої опозиції Роберто Марреро. Перед цим його будинок обшукали співробітники Служби національної розвідки Венесуели.

Гуайдо пояснює такі дії силовиків тим, вони бояться заарештувати його самого, тому нападають на соратників.

З вимогою звільнити Марреро виступив Вашингтон. Зокрема, радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон назвав затримання соратника Гуайдо «великою помилкою».

Гуайдо, який очолює контрольовані опозицією Національні збори, оголосив себе тимчасовим президентом Венесуели в січні.

Сполучені Штати і близько 50 інших країн визнають Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. Росія і Китай входять в числа країн, що підтримують Мадуро.

Ніколас Мадуро, який вступив на посаду в 2013 році після смерті Уго Чавеса, був приведений до присяги на другий термін у січні після весняних виборів 2018 року. Опозиція бойкотувала голосування, заявила про фальсифікації, що і призвело до масових вуличних протестів.