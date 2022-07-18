Шведський виробник одягу H&M йде з Росії

Шведська компанія з виробництва одягу H&M заявила, що зупиняє роботу в Росії на тлі повномасштабної агресії Кремля проти України.

«Після ретельних роздумів ми вважаємо неможливим, враховуючи поточну ситуацію, продовжувати вести наш бізнес у Росії», – заявила в повідомленні від 18 липня виконавка директорка H&M Group Гелена Гельмерссон.

H&M зупинила продажі в Росії в березні.

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Після початку повномасштабної агресії Москви 24 лютого, кілька міжнаціональних компаній, від гіганта фастфуду McDonalds до виробника меблів IKEA, заявили про вихід із Росії і продаж своїх активів.

За підрахунками американського Єльського Університету, наразі більше ніж 1 тисяча іноземних компаній вийшли з Росії.