Гайдай припускає пожвавлення бойових дій на Луганщині через промерзання ґрунту

Збройні сили України «не швидко, але стабільно» звільняють окуповану територію Луганщини на Сватівсько-Кремінному напрямку – про це розповів в ефірі національного телемарафону Сергій Гайдай 10 січня.

«Ми бачимо, що температура зовсім впала, для бійців в окопах це взагалі пекельні умови. Але я думаю, що десь буде пожвавлення бойових дій, тому що земля вже промерзла достатньо серйозно і зараз вже буде підключатися важка техніка», – припустив він.

Гайдай додав, що російські війська побоюються деокупації Кремінної, відтак посилюють своє угруповання в місті.

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«Вони перекинули туди декілька підрозділів десантників, це вже кадрові військові РФ, та важку техніку у вигляді танків. Але поки що це ситуацію не змінило. Позиції як були, так і залишаються стабільними. Більше того, там якщо не кожну ніч, то через день точно вони втрачають тільки ночами по шість-сім танків постійно внаслідок роботи наших захисників», – сказав Гайдай.

Напередодні голова Луганської ОВА повідомив про важкі бої в області як із Харківського, так і з Донецького напрямків.