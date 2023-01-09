Двоє цивільних загинули через обстріли Луганщини – Гайдай

У Луганській області тривають важкі бої як із Харківського, так і з Донецького напрямків – про це розповів в ефірі національного телемарафону голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 9 січня.

«Білогорівку постійно атакують, постійно її обстрілюють. Там більше наші Сили оборони саме в обороні, але навіть трохи покращили наші позиції і міцно там тримаються», – сказав він.

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Натомість на Сватівському напрямку, за словами Гайдая, українські війська мають кращі позиції:

«Потроху, крок за кроком вони звільнюють Луганщину, натомість окупанти постійно обстрілюють навіть наші деокуповані населені пункти. Що стосується населеного пункту Новоселівка, за який точаться бої, то там окупаційні війська не залишили жодного вцілілого будинку. Таке було враження, що вони навмисно розстрілюють кожен будинок, щоб там взагалі ніхто не залишився в живих», – розповів голова області.

Гайдай розповів, що в селищі Новоселівське проживають 146 цивільних, і російським військам про це відомо, проте вони продовжують обстріли населеного пункту:

«На жаль, є трагічні випадки. Кілька годин тому якраз внаслідок такого ворожого обстрілу два місцевих жителя поранені і два загинули».

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Говорячи про напрямок Кремінної, чиновник повідомив, що російські війська постійно підтягують нові резервні підрозділи.

«Але позиції наших військових достатньо міцні, більше того, їм вдається потрохи деокуповувати території Луганської області в напрямку Кремінної», – додав він.

У грудні голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що біля Сватового-Кремінної успіх – на боці українських військових.