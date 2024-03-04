На Гаїті, де з тюрем утекли тисячі вʼязнів, оголосили надзвичайний стан

Влада Гаїті, однієї з найбідніших країн світу, оголосила надзвичайний стан через масову втечу вʼязнів із тюрем у столиці, місті Порт-о-Пренс. Як повідомляють світові інформагенції, в неділю, 3 березня, стався масований та кровопролитний напад злочинної групи на пенітенціарні заклади.

Для відновлення порядку влада Гаїті запровадила в Західному окрузі, який включає столицю, також і комендантську годину, яка діє до середи, 6 березня, з 18-ї години до 5-ї ранку. Особливий режим може бути продовжений, якщо цього вимагатимуть обставини, оголосив уряд.

Збройний напад стався одночасно з поширенням актів жорстокого насильства в столиці, За повідомленням AFP, добре озброєні банди, які контролюють більшу частину Порт-о-Пренса, від четверга минулого тижня, 29 лютого, займаються вандалізмом і поширюють хаос.

Під час втечі вʼязнів у сутичках загинули щонайменше 10 людей.

За повідомленням офіційних джерел, у приміщеннях найбільшої вʼязниці залишилося близько ста із приблизно 3800 увʼязнених, які зазвичай утримуються в цьому пенітенціарному закладі. Друга за розміром тюрма, в якій утримувалися близько 1400 вʼязнів, також була захоплена.