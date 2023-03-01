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Російські хакери атакували сайт податкової служби Польщі – уряд

Західні чиновники кажуть, що російський уряд є світовим лідером у хакерстві та використовує кібершпигунство проти іноземних урядів

Польський урядовець заявив 1 березня, що Росія стоїть за хакерською атакою, яка заблокувала доступ користувачів до онлайн-системи подання податкових декларацій.

«Росіяни несуть відповідальність за вчорашню атаку, це очевидно. У нас є інформація, яка робить це дуже ймовірним», – сказав телекомпанії Polsat News Януш Цєшинський відповідальний в уряді Польщі за цифровізацію.

Цєшинський сказав, що атака призвела до блокування доступу до сайту служби, але витоку даних платників податків не сталося.

Російське посольство у Варшаві не дало негайної відповіді на запит про коментар, надісланий електронною поштою.

Західні чиновники кажуть, що російський уряд є світовим лідером у хакерстві та використовує кібершпигунство проти іноземних урядів. Москва незмінно заперечує, що здійснює хакерські операції.

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