Генштаб ЗСУ повідомив про 400 загиблих російських військових за добу

Російська армія втратила близько 400 військових за добу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 19 серпня.

За даними українського командування, загалом російські війська втратили 44 700 людей особового складу.

Також російська армія втратила:

1 899 танків (+10 за добу)

4 194 бойових броньованих машин (+16)

1 106 артилерійських систем (+6)

266 реактивних систем залпового вогню (+1)

141 засіб протиповітряної оборони (+5)

234 літаки

197 гелікоптерів

795 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+2)

190 крилатих ракет

15 кораблів

3 130 автомобілів та автоцистерн (+69)

94 одиниці спеціальної техніки (+1)

«Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку», – уточнює штаб.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Читайте також: Бої тривають у районі Лозового та Первомайського на Донеччині – штаб

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.



Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.