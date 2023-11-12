У Харкові вдалося уникнути жертв серед цивільних під час обстрілу 12 листопада – влада

Після обстрілу, здійсненого по Харкову ввечері 12 листопада, вдалося уникнути жертв серед цивільного населення, повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

«Окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова. Є пошкодження цивільної інфраструктури. Попередньо – без постраждалих. Профільні служби працюють на місці влучання», – відзначив Синєгубов.

Повітряна тривога в Харкові була оголошена о 19:21. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. Після цього з міста повідомляли про звуки вибухів. Станом на 21:35 у Харкові та області знову оголошена повітряна тривога, яка триває вже майже годину.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.