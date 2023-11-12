Харків перебуває під обстрілом – влада

Харків і Харківська область увечері 12 листопада перебувають під обстрілом, повідомили Повітряні сили ЗСУ та місцева влада.

«Окупанти завдають ударів! До уваги жителів Харкова та області: перебувайте в укриттях», – написав у телеграмі голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

«Харківщина – ракетна небезпека! Загроза застосування балістичного озброєння!» – ідеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 19:50 повітряна тривога оголошена в Харківській, Донецькій, Дніпропетровській і Запорізькій областях, на Луганщині і в окупованому Криму тривога триває вже багато місяців.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.