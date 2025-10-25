Гарріс припустила, що знову балотуватиметься у президенти США

Колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що може знову балотуватиметься в Білий дім.

В інтерв’ю BBC Гарріс висловила надію на ще одну спробу потрапити до Білого дому, сказавши, що її племінниці «обов’язково побачать у своєму житті» жінку-президента.

На запитання, чи буде це вона, вона відповіла «можливо», підтвердивши, що розглядає можливість ще однієї спроби взяти участь у президентських перегонах.

Гарріс сказала, що ще не вирішила, але наголосила, що все ще бачить себе в політиці.

«Я ще не закінчила. Вся моя кар’єра – це життя на службі, і це в моїй крові», – сказала колишня віцепрезидентка.

Гарріс відкинула опитування, які називають її аутсайдером у боротьбі за висунення від Демократичної партії на наступних виборах.

Голосування на виборах президента США відбулося 5 листопада 2024 року.

Дональд Трамп здобув посаду президента США, отримавши 312 голосів у колегії виборників. Його суперницю Камалу Гарріс підтримали 226 виборників.

Для перемоги кандидату потрібно було забезпечити собі голоси щонайменше 270 із 538 виборників.