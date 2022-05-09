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Генеральна секретарка Ради Європи зустрілася із Зеленським у Києві

«У День Європи 2022 року я пишаюся бути в Києві з президентом Зеленським», – прокоментувала Марія Пейчинович-Бурич

Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським у рамках поїздки до України. Про це обидві сторони повідомили 9 травня.

«У День Європи 2022 року я пишаюся бути в Києві з президентом Зеленським. Рада Європи підтримує Україну», – повідомила Пейчинович-Бурич.

Вона також додала, що в ході зустрічі з віцепрем’єркою, міністеркою з євроінтеграції Ольгою Стефанішиною «у найрішучіший спосіб» засудила сексуальне насильство російських військ проти жінок і дітей.

Зеленський подякував голові Ради безпеки за те, що очолювана нею організація стала першою, яка виключила Росію зі свого складу після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого.

«Цінуємо такі кроки підтримки України й засудження агресивної війни Росії проти нашої країни. Вдячний Генеральному секретарю Марії Пейчинович-Бурич за візит. Для нас важливо, що ви на власні очі пересвідчилися у воєнних злочинах, які вчиняли окупанти на Київщині», – прокоментував він.

Як повідомляє Офіс президента, учасники зустрічі обговорили створення групи юридичних експертів, які сприятимуть Офісу Генерального прокурора, а також «започаткування нової онлайн-платформи Cities4Cities для підтримки місцевих громад в Україні».

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«Одним з ключових питань для нашої держави є захист прав людини на тимчасово окупованих територіях. У цьому зв’язку було обговорено шляхи моніторингу ситуації з боку Ради Європи», – додають у пресслужбі президента.

Раніше вдень 9 травня генеральна секретарка Ради Європи відвідала Ірпінь та Бородянку в Київській області.

У цих містах після звільнення від російської окупації було виявлено ознаки воєнних злочинів, зокрема, вбивств та катувань цивільних. Росія заперечує причетність своїх військових до насильства проти цивільного населення.

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