Генпрокурор Польщі просить у Європарламенту дозвіл на арешт євродепутата, лідера «Конфедерації» Брауна 

Генеральний прокурор Польщі Вальдемар Журек звернувся до голови Європейського парламенту Роберти Мецоли

Сьогодні Генеральний прокурор Вальдемар Журек подав запит до Президента Європейського Парламенту Роберти Мецоли з проханням надати згоду на затримання та примусовий довід депутата Європарламенту від Польщі Гжегожа Брауна. Про це повідомила речниця генпрокуратури Анна Адамяк 14 липня.

Відомство посилається на висновки розслідування, проведеного Окружною прокуратурою у Вроцлаві щодо Брауна за статтями Кримінального кодексу Польщі про:

незаконне позбавлення волі (стаття 189)

наклеп (ст. 212)

образа посадової особи (ст. 226)

пошкодження майна (ст. 288)

порушення особистої недоторканності посадовця (ст. 222)

пропаганда фашизму та тоталітаризму (ст. 256)

Оскільки депутати Європарламенту мають імунітет, у червні 2025 року генпрокурор подав Мецолі запит щодо дозволу на кримінальне переслідування Брауна. Європейський парламент скасував імунітет польського представника щодо дій, викладених у запиті.

Відтак Журек підготував рішення про висунення обвинувачень та вжив заходів, щоб оголосити їх і допитати євродепутата як підозрюваного. Втім, Браун і його адвокат, за твердженням генпрокуратури, проігнорували п’ять викликів правоохоронців.

«Поведінка Гжегожа Брауна та його адвоката, яка полягала у залишенні місця провадження без згоди прокурора або неявці після перерви, перешкодила пред’явленню обвинувачень та допиту підозрюваного. На думку прокурора, ці дії є навмисними та спрямовані на затягування досудового провадження шляхом використання імунітету», – заявила Адамяк.





Генпрокуратура просить необхідної за регламентом згоди Європарламенту на затримання Брауна. Речниця наголосила, що цей запит є відповіддю прокурора на «позиції, висловлені під час провадження»:

«Така поведінка демонструє нехтування процесуальними зобов’язаннями та діями польської прокуратури, і, як наслідок, ставить себе вище за чинний правовий порядок».

Мецола та пресслужба Європарламенту наразі публічно не коментували звернення польської прокуратури. Браун також не коментував запит. Раніше, як передає Польське радіо, він відкидав звинувачення щодо себе.

Гжегож Браун є співголовою антиукраїнської та антисемітської партії «Конфедерація». Зокрема, в листопаді 2024-го він поширив у мережі X мапу України, розділену на «нові російські регіони», «проросійське державне формування» та «спірні території», маючи на увазі, що західні регіони України можна було б «приєднати» до Польщі.