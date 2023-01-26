Генеральний прокурор призначив трьох нових заступників

Генеральний прокурор Андрій Костін призначив кількох нових заступників, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора 26 січня.

Зокрема, Костін призначив першого заступника Олексія Хоменка, який із вересня 2022 року був заступником генерального прокурора. Одним із його головних завдань, повідомляє ОГП, є «нагляд за додержанням законів органами безпеки».

Також Офіс повідомляє про призначення:

заступника генпрокурора ексочільника Львівської обласної прокуратури Антона Войтенка, який куруватиме напрям нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань та спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері.

заступниці Вікторії Літвінової, яка буде займатися роботою спеціалізованої екологічної прокуратури, протидією порушенням прав людини у правоохоронній і пенітенціарній сферах та захистом інтересів дітей.

Офіс генпрокурора 24 січня повідомив про звільнення Олексія Симоненка з посади заступника генерального прокурора України.

Нещодавно видання «Українська правда» повідомляло, що заступник генерального прокурора Олексій Симоненко у грудні – на початку січня їздив у відпустку в Іспанію на автомобілі львівського підприємця.

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Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що відтепер українським посадовцям більше не вдасться їздити за кордон із недержавною метою. За його словами, заборона стосується всіх посадових осіб центральної і різних рівнів місцевої влади, також правоохоронців, народних обранців, прокурорів тощо. Перелік посадовців, кому не можна виїжджати в період воєнного стану не у службові відрядження, є ТУТ.