Прокуратура передала на потреби армії 52 мільйони гривень чайної компанії з російським власником

Київська прокуратура передала на потреби Збройних сил України понад 52 мільйони гривень арештованих коштів чайної компанії, яка має російських власників – про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора 25 січня.

«Подільською окружною прокуратурою міста Києва в межах розслідування у кримінальному провадженні на користь Збройних Сил України передано понад 52 мільйона гривень арештованих коштів», – йдеться в повідомленні.

Раніше слідство встановило, що «підприємства, які займаються виробництвом та продажем чаю», працюють в Києві та інших регіонах України.

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«Кінцевими бенефіціарними власниками компаній є резиденти РФ. Діяльність цих компаній та підконтрольних їм суб’єктів господарювання досліджується на предмет причетності до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, та привласнення майна (ч. 2 ст. 110-2, ч. 5 ст. 191 КК України)», – додає Офіс генпрокурора.

За клопотанням столичної прокуратури суд заарештував банківські рахунки цих підприємств, а розміщені на них 52 мільйони гривень передав на потреби ЗСУ.

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Правоохоронці не оприлюднюють назви компаній, проте, зокрема, «Економічна правда» з посиланням на судовий реєстр вказує, що йдеться про компанію «ТС Трейд». Вона володіє торговельними марками Greenfield, TESS, «Принцеса Гіта», «Принцеса Канді», «Принцеса Нурі» та «Принцеса Ява», Jardin, Piazza del Caffe та «Жокей».

Антимонопольний комітет України в грудні 2022 року оштрафував компанію «ТС Трейд», яка не повідомила про кінцевого бенефіціара з Росії.