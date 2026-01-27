Генпрокуратура Росії заявила про заочний арешт Юлії Тимошенко

У Росії колишню прем’єр-міністерку України та лідерку партії «Батьківщина» Юлію Тимошенко заочно заарештували в справі про «військові фейки», повідомляє Генеральна прокуратура Росія.

За версією слідства, Тимошенко, керуючись мотивами політичної, ідеологічної ненависті та ворожнечі щодо російських військовослужбовців, нібито підготувала та розмістила на своїй сторінці в одній із соцмереж публікацію, яка містила «свідомо неправдиві відомості про причетність російської армії до вбивств мирних жителів» у Бучі та Ірпені.

У липні 2024 року російська влада оголосила Тимошенко у міжнародний розшук.

Юлія Тимошенко не коментувала рішення російської генпрокуратури публічно.

В Україні Тимошенко підозрюють у тому, що вона ініціювала переговори з окремими парламентарями щодо «надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань». Юлія Тимошенко назвала звинувачення проти себе провокацією, а матеріали справи «сфальшованими».











