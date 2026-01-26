ВАКС у апеляції зняв із Тимошенко частину процесуальних обов’язків

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 26 січня переглянула запобіжний захід народній депутатці, очільниці депутатської фракції у парламенті.

Ім’я фігурантки не називають, але обставини вказують на лідерку «Батьківщини» Юлію Тимошенко.

«За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС частково задовольнила апеляційні скарги сторони захисту», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, палата скасувала попереднє зобов’язання для парламентарки не відлучатися за межі Київської області та утримуватися від спілкування з іншими народними депутатами. У цій частині суд виніс нову ухвалу, якою відмовив у покладенні на підозрювану зазначених обов’язків.





«В задоволенні апеляційних скарг захисників в іншій частині та апеляційної скарги прокурора відмовлено, ухвалу слідчого судді ВАКС залишено без змін. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає», – додає пресслужба суду.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура нагадує інші процесуальні обов’язки, які все ще накладені на народну депутатку:

прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді та суду на кожну вимогу

повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну місця проживання або роботи

здати на зберігання закордонні паспорти та інші документи, які дозволяють виїзд з України

Тимошенко раніше прокоментувала сьогоднішнє судове засідання, заявивши, що слідство і суд підтвердили, що «ніяких грошей нікому вона не передавала».

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура 14 січня повідомили про оголошення підозри Юлії Тимошенко за частиною 4 статті 369 КК України («Пропозиція, обіцянка або надання такої особі неправомірної вигоди (грошей, майна, послуг, переваг»).

Читайте також: «Мене намагаються втягнути в політичні інтерпретації процесуальних дій» – депутат Копитін про заяву Тимошенко

Її підозрюють у тому, що вона ініціювала переговори з окремими парламентарями щодо «системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань». Юлія Тимошенко назвала звинувачення проти себе провокацією, а матеріали справи «сфальшованими».

16 січня Вищий антикорупційний суд обрав Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави – понад 33 мільйони гривень і наклав на неї низку процесуальних обов’язків. 23 січня за неї внесли заставу.



