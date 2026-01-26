ВАКС у апеляції зняв із Тимошенко частину процесуальних обов’язків

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 26 січня переглянула запобіжний захід народній депутатці, очільниці депутатської фракції у парламенті.
Ім’я фігурантки не називають, але обставини вказують на лідерку «Батьківщини» Юлію Тимошенко.
«За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС частково задовольнила апеляційні скарги сторони захисту», – йдеться в повідомленні.
Зокрема, палата скасувала попереднє зобов’язання для парламентарки не відлучатися за межі Київської області та утримуватися від спілкування з іншими народними депутатами. У цій частині суд виніс нову ухвалу, якою відмовив у покладенні на підозрювану зазначених обов’язків.
«В задоволенні апеляційних скарг захисників в іншій частині та апеляційної скарги прокурора відмовлено, ухвалу слідчого судді ВАКС залишено без змін. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає», – додає пресслужба суду.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура нагадує інші процесуальні обов’язки, які все ще накладені на народну депутатку:
- прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді та суду на кожну вимогу
- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну місця проживання або роботи
- здати на зберігання закордонні паспорти та інші документи, які дозволяють виїзд з України
Тимошенко раніше прокоментувала сьогоднішнє судове засідання, заявивши, що слідство і суд підтвердили, що «ніяких грошей нікому вона не передавала».
Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура 14 січня повідомили про оголошення підозри Юлії Тимошенко за частиною 4 статті 369 КК України («Пропозиція, обіцянка або надання такої особі неправомірної вигоди (грошей, майна, послуг, переваг»).
Її підозрюють у тому, що вона ініціювала переговори з окремими парламентарями щодо «системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань». Юлія Тимошенко назвала звинувачення проти себе провокацією, а матеріали справи «сфальшованими».
16 січня Вищий антикорупційний суд обрав Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави – понад 33 мільйони гривень і наклав на неї низку процесуальних обов’язків. 23 січня за неї внесли заставу.
