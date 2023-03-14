Генштаб: сили оборони відбили понад 100 російських атак за добу на 5 напрямках

Українські військові за минулу добу відбили понад 100 атак російських сил на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, повідомив вранці 14 березня Генеральний штаб Збройних сил України.

У командуванні зауважили, що попри значні втрати, загарбники продовжують наступальні дії на цих напрямках. Зокрема, на Бахмутському напрямку російські війська не полишають спроб захопити місто Бахмут.

«Російська Федерація використовує тактику терору, невибірково обстрілює населені пункти, тим самим грубо порушує норми Міжнародного гуманітарного права. За минулу добу противник завдав 5 ракетних ударів, зокрема і по об’єктах цивільної інфраструктури Сумської і Донецької областей. Є загиблі та поранені мирні громадяни. Також ворог завдав 35 авіаційних ударів та здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню», – повідомили у Генштабі.

У командуванні наголосили, що рівень ракетної загрози залишається високим по всій території України.

У своєму вечірньому зверненні 13 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що майбутнє країни вирішується на сході, де відбуваються «дуже жорсткі» бойові дії.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.