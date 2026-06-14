Генштаб зафіксував 23 російських атаки на Покровському напрямку протягом дня

Протягом дня на фронті відбулося 118 бойових зіткнень, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України 14 червня.

Бойові зіткнення тривали на десяти напрямках, зокрема, два бої мали місце на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. На Південно-Слобожанському напрямку російські загарбники сім разів штурмували позиції українських підрозділів у районах Гранова, Вовчанська, Стариці та в бік Ізбицького.

Три сутички мали місце на Куп’янському напрямку. На Лиманському напрямку Сили оборони відбивали 14 спроб армії РФ просунутися вперед. Вісім таких спроб було на Слов’янському напрямку.

ЗСУ відбивали 11 російських штурмів на Костянтинівському напрямку, один бій триває.





«На Покровському напрямку ворог здійснив 23 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Сергіївка, Дорожнє, Вільне, Кучерів Яр, Новопавлівка. Два боєзіткнення тривають», – йдеться в зведенні.

Українські війська відбили одну російську атаку на Олександрівському напрямку.

20 російських атак відбулися на Гуляйпільському напрямку – в районах Добропілля, Гуляйполя та в бік Гуляйпільського, Гіркого, Верхньої Терси, Залізничного, Воздвижівки, Чарівного. Три боєзіткнення тривають, додає командування.

За даними Генштабу, на Краматорському, Оріхівському та Придніпровському напрямках російські війська наступальних дій не проводили.

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За даними проєкту DeepState, травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.

Цю тенденцію фіксує й американський Інститут вивчення війни (ISW): за їхніми підрахунками, за пів року інтенсивних штурмів (з грудня 2025-го по травень 2026 року) російські війська змогли просунутися на площі трохи більше як 40 квадратних кілометрів. Українським силам вдалося суттєво зупинити російський наступ весняно-літньої кампанії 2026 року, пишуть аналітики.

На цьому тлі, як пише проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії, в червні різко загострилася ситуація в Костянтинівці. Мапа проєкту DeepState демонструє, що з середини травня за місяць російська армія впритул підійшла до міста («червона зона»), а її солдати почали регулярно фіксуватися чи не в усіх районах міста («сіра зона»). «Я хотів би помилитися, але, схоже, протягом червня-липня Костянтинівку Україна втратить...», – констатував 8 червня оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.