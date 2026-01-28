Генштаб ЗСУ повідомляє про 46 боїв на фронті. На чотирьох напрямках наступальних дій сил РФ не було

На фронті від початку доби відбулося 46 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ дані на 16:00.



За даними штабу, найбільше російських атак було на Покровському напрямку, де сьогодні противник 15 разів намагався просунутися до українських позицій поблизу населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Філія, Дачне. Два боєзіткнення досі тривають.



Генштаб ЗСУ повідомив про дев’ять російських атак на Південно-Слобожанському напрямку. Вони відбувалися у районах населених пунктів Стариця, Приліпка та у бік Обухівки, Колодязного й Кутьківки.



На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали сім російських атак у районі Гуляйполя та у бік Добропілля. Три атаки досі тривають.



Бої також продовжуються на Північно-Слобожанському і Курському, Лиманському, Слов’янському, Костянтинівському, Олександрівському напрямках.



На Куп’янському та Краматорському, Оріхівському та Придніпровському напрямках противник наступальних дій не проводив.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 22 січня заявив, що Сили оборони продовжують стримувати російські війська в Покровську й Мирнограді на Донеччині – малі групи РФ намагаються проникнути до північних районів обох міст. Він зазначив, що внаслідок активних штурмових дій ЗСУ зірвали чергову спробу російських загарбників захопити ці населені пункти.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді.

Покровський напрямок, згідно зі зведеннями Генштабу ЗСУ, постійно лідирує за кількістю російських штурмів.