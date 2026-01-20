Генштаб ЗСУ: на фронті за добу було 165 боєзіткнень

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 165 бойових зіткнень, повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.



За уточненою інформацією штабу, вчора російські загарбники завдали по території України двох ракетних та 91 авіаційний удар, застосувавши дві ракети та скинувши 204 керованих авіаційних бомби. Крім цього, залучили для ураження 7518 дронів-камікадзе та здійснили 4124 обстріли позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 74 – з реактивних систем залпового вогню.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 44 штурмові і наступальні дії агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове та у бік Філії.

На Гуляйпільському напрямку противник 20 разів атакував позиції українських оборонців в районах Гуляйполя, Солодкого, та у бік Добропілля, Варварівки й Святопетрівки. Також на Костянтинівському напрямку противник здійснив 15 атак у районах населених пунктів Клебан-Бик, Яблунівка, Русин Яр та у бік Костянтинівки та Новопавлівки.

Бої продовжуються на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському та Придніпровському напрямку.

На Оріхівському напрямку минулої доби боєзіткнень не зафіксовано.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 19 січня повідомив, що у районі агломерації Покровськ–Мирноград триває виснажливе протистояння – щоденно тут відбувається близько пів сотні боїв. За його словами, противник підтягує резерви до Покровська, шукає можливості прориву української оборони як шляхом спорадичних масованих штурмів, так і через приховане просування малими піхотними групами.

За оцінкою американського Інституту вивчення війни, російські війська збільшили середні темпи просування у 2025 році завдяки новому оперативному шаблону, але не досягли своїх пріоритетних цілей у визначені терміни.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді. На мапі проєкту DeepState більша частина обох зараз під контролем агресора, решта у «сірій зоні». Покровський напрямок, згідно зі зведеннями Генштабу ЗСУ, постійно лідирує за кількістю російських штурмів.



