Війська РФ наступають на Бахмут, тривають бойові дії – Генштаб ЗСУ

Російські війська ведуть наступ на Бахмут, тривають бойові дії, повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.
Крім того, на Бахмутському напрямку загарбники вели наступальні бої у напрямках Яковлівка – Вершина та Кодема – Зайцеве – успіху не мали, відійшли.
Війська РФ із танків, ствольної та реактивної артилерії обстрілював райони населених пунктів Бахмутське, Торецьк, Білогорівка, Краснополівка, Північне та Вершина. Завдав авіаударів поблизу Зайцевого, Соледара, Бахмута та Берестового.
На Авдіївському напрямку противник проводив перегрупування. За даними штабу, також російські війська вели безуспішний наступ в напрямку Лозове – Невельське, обстрілювали із ствольної та реактивної артилерії райони Нью-Йорка, Первомайського, Водяного та Опитного. Завдали авіаційних ударів біля Новоградського, Павлівки та Пречистівки.
За даними Генштабу, на Слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із артилерії різних типів неподалік Мазанівки, Краснопілля, Сулигівки, Карнаухівки та Вірнопілла, а на Краматорському напрямку були обстріли біля Спірного та Івано-Дар’ївки.
На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовані російські авіаудари поблизу Мар’їнки, Маліих Щербаків, Новоандріївки, Новосілки та Темирівки, також були обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків поблизу низки населених пунктів.
На Харківському напрямку російські війська завдали авіаційних ударів біля Верхнього Салтова та Леб’яжого, а зі ствольної та реактивної артилерії обстріляли райони Прудянки, Слатиного, Питомника, Петрівки, Коробочкиного, Мосьпанового та Замулівки.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 24:00 31 липня змогло підтвердити 5327 випадків загибелі, 7257 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ