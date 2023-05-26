Генштаб повідомляє про 18 бойових зіткнень на основних напрямках на Донбасі

Російські війська продовжують зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках на сході України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 26 травня.

«Загалом, відбулось 18 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту», – повідомляє командування.

Штаб повідомляє про «безуспішні наступальні дії» армії Росії в районі Масютівки на Куп’янському напрямку, біля Білогорівки на Лиманському напрямку та в напрямку Предтечиного – на Бахмутському. Водночас на Авдіївському напрямку командування не фіксує наступальних дій російських військ.

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Штаб також повідомляє про прибуття кількох десятків російських військових до окупованої Новопетриківки на Донеччині для так званих «контрдиверсійних заходів»:

«Загарбники обшукують приватні будинки, вилучають мобільні пристрої, незаконно заволодівають транспортними засобами місцевих жителів. А по великому рахунку – просто грабують громадян».

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Штаб звітує про вісім авіаційних ударів по місцях зосередження російських військ і техніки, а також про кілька ударів ракетних військ і артилерії ЗСУ по пунктах управління, місцях зосередження озброєння та військової техніки російської армії.

Речник Східного угруповання Сил оборони Сергій Череватий напередодні констатував деяке зменшення кількості атак у районі Бахмута.