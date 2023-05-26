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Ексвʼязень «Ізоляції» Асєєв пропонує «прецедент Ейхмана» для переслідування воєнних злочинців

Автор Радіо Свобода, колишній вʼязень донецької тюрми «Ізоляція» Станіслав Асєєв

Автор Радіо Свобода, колишній вʼязень донецької тюрми «Ізоляція» Станіслав Асєєв отримав в американському місті Чикаго премію за мужність імені Діанни Ортіс. Цю нагороду присуджує Heartland Alliance – організація, яка працює у сфері захисту прав людини у всьому світі.

«Премію було присуджено за зусилля з поширення на міжнародній арені інформації щодо воєнних злочинів РФ в Україні та адвокацію прав людини, з офіційним формулюванням «за непохитну відданість справедливості, правді та правам людини», – повідомив у фейсбуці сам Асєєв.

Він також розповів про дискусію, яку викликала його пропозиція застосовувати до воєнних злочинців так званий «прецедент Ейхмана» (йдеться про викрадення ізраїльськими спецслужбами в 1960 році «архітектора Голокосту» Адольфа Ейхмана, який на той час уже багато років переховувався в Аргентині).

На думку Асєєва, «цей прецедент має лягти в основу оновленого міжнародного права, в якому легалізація трансферу воєнних злочинців на міжнародні та національні суди з будь-якою точки планети повинна йти першим пунктом».

«На все це я знову почув, що Україна сама не підписала Римський статут і, можливо, тому гальмується процес відповідальності за воєнні злочини. На жаль, це я чую досить часто, і Захід досі не розуміє, що цей світ – світ римських статутів та нескінченних красивих папірців – вже помер, його більше немає. І тому коли я запитав – «як підписання Україною Римського статуту вплине на долю Ігоря Гіркіна?», то у відповідь почув лише – «well...» (тобто «добре, ваша позиція зрозуміла» – ред.)», – додав журналіст.

Журналіст Станіслав Асєєв писав для Радіо Свобода з 2014 року з уже окупованого Донецька. Його вирахували місцеві спецслужби, і понад два з половиною роки він провів за ґратами, в тому числі у відомій катуваннями вʼязниці на території колишнього заводу «Ізоляція».

Книжка, яка документує перші місяці російської окупації Донецька – збірка репортажів Станіслава Асєєва «В ізоляції», вийшла за підтримки Радіо Свобода в Україні 2018 року, коли Асєєва ще утримували в полоні бойовики в Донецьку.

Станіслав Асєєв був звільнений у рамках обміну утримуваними особами на Донбасі 29 грудня 2019 року. Бойовики угруповання «ДНР» звинувачували його в шпигунстві й утримували в полоні з травня 2017 року.

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