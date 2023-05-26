Ексвʼязень «Ізоляції» Асєєв пропонує «прецедент Ейхмана» для переслідування воєнних злочинців

Автор Радіо Свобода, колишній вʼязень донецької тюрми «Ізоляція» Станіслав Асєєв отримав в американському місті Чикаго премію за мужність імені Діанни Ортіс. Цю нагороду присуджує Heartland Alliance – організація, яка працює у сфері захисту прав людини у всьому світі.

«Премію було присуджено за зусилля з поширення на міжнародній арені інформації щодо воєнних злочинів РФ в Україні та адвокацію прав людини, з офіційним формулюванням «за непохитну відданість справедливості, правді та правам людини», – повідомив у фейсбуці сам Асєєв.

Він також розповів про дискусію, яку викликала його пропозиція застосовувати до воєнних злочинців так званий «прецедент Ейхмана» (йдеться про викрадення ізраїльськими спецслужбами в 1960 році «архітектора Голокосту» Адольфа Ейхмана, який на той час уже багато років переховувався в Аргентині).

На думку Асєєва, «цей прецедент має лягти в основу оновленого міжнародного права, в якому легалізація трансферу воєнних злочинців на міжнародні та національні суди з будь-якою точки планети повинна йти першим пунктом».

«На все це я знову почув, що Україна сама не підписала Римський статут і, можливо, тому гальмується процес відповідальності за воєнні злочини. На жаль, це я чую досить часто, і Захід досі не розуміє, що цей світ – світ римських статутів та нескінченних красивих папірців – вже помер, його більше немає. І тому коли я запитав – «як підписання Україною Римського статуту вплине на долю Ігоря Гіркіна?», то у відповідь почув лише – «well...» (тобто «добре, ваша позиція зрозуміла» – ред.)», – додав журналіст.

Журналіст Станіслав Асєєв писав для Радіо Свобода з 2014 року з уже окупованого Донецька. Його вирахували місцеві спецслужби, і понад два з половиною роки він провів за ґратами, в тому числі у відомій катуваннями вʼязниці на території колишнього заводу «Ізоляція».

Книжка, яка документує перші місяці російської окупації Донецька – збірка репортажів Станіслава Асєєва «В ізоляції», вийшла за підтримки Радіо Свобода в Україні 2018 року, коли Асєєва ще утримували в полоні бойовики в Донецьку.

Станіслав Асєєв був звільнений у рамках обміну утримуваними особами на Донбасі 29 грудня 2019 року. Бойовики угруповання «ДНР» звинувачували його в шпигунстві й утримували в полоні з травня 2017 року.