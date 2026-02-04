Генштаб ЗСУ повідомив про 110 боєзіткнень на фронті

На фронті з початку доби відбулося 110 бойових зіткнень, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, на Покровському напрямку війська РФ здійснили 23 атаки, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Філія та у напрямку Вільного. У деяких локаціях бої досі тривають.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали 16 російських атак у районах Солодкого, Гуляйполя та у бік Нового Запоріжжя, Залізничного. Чотири боєзіткнення тривають.

На Костянтинівському напрямку сьогодні війська РФ 10 разів штурмували позиції оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Яблунівка та Софіївка. Один бій триває.

Бойові дії також продовжуються на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському та Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Читайте також: Армія РФ масовано атакувала трасу Павлоград – Покровськ: логістика ЗСУ під загрозою

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 22 січня заявив, що Сили оборони продовжують стримувати російські війська в Покровську й Мирнограді на Донеччині – малі групи РФ намагаються проникнути до північних районів обох міст. Він зазначив, що внаслідок активних штурмових дій ЗСУ зірвали чергову спробу російських загарбників захопити ці населені пункти.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді.

Покровський напрямок, згідно зі зведеннями Генштабу ЗСУ, постійно лідирує за кількістю російських штурмів.