Генштаб ЗСУ: на фронті від початку доби було понад 180 боїв

Від початку доби на фронті відбулося 182 бойові зіткнення, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

Найбільше російських атак зафіксовано на Покровському напрямку – 38. Сили РФ намагалися просунутися у бік населених пунктів Білицьке, Затишок, Нове Шахове, Дорожнє, Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Шевченко, Гришине, Василівка, Удачне, Муравка, Молодецьке, Новопідгороднє, Новопавлівка, Новий Донбас та Покровськ. Одна з цих штурмових дій триває.



На Гуляйпільському напрямку було 22 атаки російських військ у районах Добропілля, Прилуки, Оленокостянтинівка, Залізничне, Святопетрівка, Мирне, Цвіткове, Чарівне. Чотири атаки тривають.

На Костянтинівському напрямку сили РФ 13 разів штурмували позиції українських оборонців в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр, Софіївка та Вільне.

Бойові дії також продовжуються на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському напрямку, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

15 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська армія зі зміною погоди активізувала наступальні дії та проводить їх практично по всій лінії фронту завдовжки 1200 кілометрів. Найгарячішими напрямками протягом березня були, за його даними, Олександрівський, Покровський, Костянтинівський і Лиманський.

Президент Володимир Зеленський 23 квітня назвав ситуацію на фронті особливою, зазначивши, що позиції ЗСУ більш стабільші, ніж у попередні місяці й роки. Водночас він вказав на те, що Росія продовжує готуватися до повітряних атак на Україну.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) раніше заявляли, що реалії поля бою на кінець березня 2026 року демонструють, що «значні російські здобутки на фронті, не кажучи вже про повну перемогу, не є неминучими».