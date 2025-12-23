Генштаб ЗСУ: від початку доби на фронті відбулося 67 бойових зіткнень

Від початку доби на фронті відбулося 67 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Майже половина боїв відбулися на Покровському напрямку. Тут протягом дня противник 27 разів намагався просунутися до українських позицій поблизу населених пунктів Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка, Горіхове та Дачне. Два боєзіткнення досі тривають.



На Костянтинівському напрямку російські загарбники здійснили дев’ять наступальних дій поблизу населених пунктів Щербинівка, Яблунівка, Олександро-Шультине, Клебан-Бик, Русин Яр та у бік Софіївки. Одна атака досі триває.

Бойові дії також тривають на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Олександрівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.



На Краматорському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ, однак українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.



