Генштаб повідомив про 172 боєзіткнення на фронті за добу

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 172 боєзіткнення, повідомив у ранковому зведенні 29 липня Генеральний штаб Збройних сил України.

Найбільше зіткнень, за повідомленням, було на Покровському напрямку, який залишається однією з найбільш гарячих ділянок фронту. «Наші захисники зупинили 57 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Маяк, Новоекономічне, Разіне, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове, Зелений Кут і Дачне», – йдеться у зведенні.

На Лиманському напрямку російські сили атакували 32 рази, на Новопавлівському – 17, кажуть у Генштабі.

За даними командування, бойові дії також відбувалися на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Оріхівському, Придніпровському напрямках.

«Вчора противник завдав 90 авіаударів, скинув 149 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5 922 обстріли, зокрема 61 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3 859 дронів-камікадзе», – йдеться в повідомленні.

26 липня речник ОСУВ «Хортиця» повідомив, що, хоча Покровський напрямок залишається найбільш інтенсивним, основна мета російських військ зараз змінилася: «якщо узимку мова більше йшла про західні околиці, те, що на захід і на південь від Покровська, то зараз головна місія росіян – вклинитися між Покровськом і Костянтинівкою і становити загрозу Покровсько-Мирноградській агломерації вже зі сходу».