Генштаб: від початку доби понад третина всіх зіткнень на фронті була на Покровському напрямку

На фронті від початку доби зафіксували 69 бойових зіткнень, понад третина з них – на Покровському напрямку, повідомив у зведенні станом на 16:00 7 серпня Генштаб ЗСУ.

«На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 24 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Бойківка, Миколаївка, Новоекономічне, Родинське, Сухецьке, Лисівка, Заповідне, Звірове, Котлине, Удачне, Зелений Кут та Горіхове. Сили оборони стримують натиск і вже відбили 22 атаки», – йдеться в повідомленні.

За даними командування, бойові дії також зафіксували на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Новопавлівському, Оріхівському напрямках.

Покровський напрямок на Донеччині є однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.

26 липня речник ОСУВ «Хортиця» повідомив, що, хоча Покровський напрямок залишається найбільш інтенсивним, основна мета російських військ зараз змінилася: «якщо узимку мова більше йшла про західні околиці, те, що на захід і на південь від Покровська, то зараз головна місія росіян – вклинитися між Покровськом і Костянтинівкою і становити загрозу Покровсько-Мирноградській агломерації вже зі сходу».